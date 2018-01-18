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Düşen uçağın enkazını kaldırma hazırlıkları başladı (2)

YOĞUN KAR YAĞIŞI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI Isparta'nın Yalvaç ilçesi Yukarıkaşıkara köyünün dağlık mevkisine düşen ve 3 askeri personelin şehit olduğu CN-235 tipi askeri nakliye uçağının enkazının bulunduğu bölgede incelemeler...

Düşen uçağın enkazını kaldırma hazırlıkları başladı (2)

YOĞUN KAR YAĞIŞI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI
Isparta'nın Yalvaç ilçesi Yukarıkaşıkara köyünün dağlık mevkisine düşen ve 3 askeri personelin şehit olduğu CN-235 tipi askeri nakliye uçağının enkazının bulunduğu bölgede incelemeler yapmak üzere 24 kişilik kaza kırım ekibi, köye geldi. Sabah saatlerinde, sağanağın etkili olduğu köyde, öğle saatlerinde ise kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı, köyden 12 kilometre uzaklıktaki dağlık alana ulaşımı zorlaştırdı. Uçağın enkazına ulaşıldığı dünden itibaren bölgede uçağın karakutusunu aramaya devam eden ekipler, hem yağmur hem de kar yağışı nedeniyle güçlük yaşıyor.
Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir illerinden gelen 24 kişilik kaza kırım ekibi, arazi tipi araçlarla Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ile AFAD'dan personelle birlikte enkazın bulunduğu dağlık alana çıktı. Kaza kırım ekibi, kazayla ilgili teknik incelemelerin yanı sıra karakutuyu arama çalışmalarına da katılacak.

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