Düşen kargo uçağı Muğla'ya ateş düşürdü (2)

"BİR KAÇ AY SONRA MESLEĞİ BIRAKACAKTI"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan biri olan Muğlalı iki çocuk babası Melih Aslan'ın eşi Fatma Aslan'a acı haberin söylenmediği öğrenildi. Aslan'ın eşinin babasının evinde olduğu, acı haberin kendisinden gizlendiği belirtildi.

Taziyeye gelenler ile acısını paylaşan ağabey marangoz Fatih Aslan, "Kardeşim yaklaşık 10 yıldır kargo uçağında çalışıyordu. Ölüm haberini İstanbul'dan arayarak verdiler. Cenaze için şu an bize bir şey ulaşmadı. Önce teşhis yapılacak. Kardeşim, birkaç ay sonra mesleğini bırakacaktı. Muğla'dan ev satın alıp, yaşamını sürdürecekti" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()



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