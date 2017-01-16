Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Düşen kargo uçağı Muğla'ya ateş düşürdü (2)

"BİR KAÇ AY SONRA MESLEĞİ BIRAKACAKTI" Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan biri olan Muğlalı iki...

Düşen kargo uçağı Muğla'ya ateş düşürdü (2)

"BİR KAÇ AY SONRA MESLEĞİ BIRAKACAKTI"
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan biri olan Muğlalı iki çocuk babası Melih Aslan'ın eşi Fatma Aslan'a acı haberin söylenmediği öğrenildi. Aslan'ın eşinin babasının evinde olduğu, acı haberin kendisinden gizlendiği belirtildi.
Taziyeye gelenler ile acısını paylaşan ağabey marangoz Fatih Aslan, "Kardeşim yaklaşık 10 yıldır kargo uçağında çalışıyordu. Ölüm haberini İstanbul'dan arayarak verdiler. Cenaze için şu an bize bir şey ulaşmadı. Önce teşhis yapılacak. Kardeşim, birkaç ay sonra mesleğini bırakacaktı. Muğla'dan ev satın alıp, yaşamını sürdürecekti" dedi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55