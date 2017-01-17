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Düşen ACT kargo uçağının kara kutusu enkazdan çıkartıldı

Tolga Özbek / İstanbul, 17 Ocak () – Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Havalimanı’na dün iniş sırasında düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı. Kırgız...

Düşen ACT kargo uçağının kara kutusu enkazdan çıkartıldı

Tolga Özbek / İstanbul, 17 Ocak () – Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Havalimanı’na dün iniş sırasında düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.

Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye göre, Jumbo Jet’te bulunan pilotların konuşmalarını kaydeden Kokpit Ses Kayıt (CVR-Cockpit Voice Recorder) ile Uçuş Veri Kayıt (FDR-Flight Data Recorder) sisteminden oluşan kara kutu uçaktan söküldü. FDR ve CVR, Moskova’dan gelecek ekiplerle birlikte ilk incelemesi yapılacak.

Bu incelemeye Türkiye’den gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) iki uzman, ACT Havayolları’ndan iki kaptan pilot ile imalatçı Boeing’ten de yetkililer katılacak.

 

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