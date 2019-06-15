Duru Balım'ın Enes Batur'u görme isteği gerçekleşiyor

ADANA'da kanser hastası Duru Balım Gül'ün (7) internet fenomeni Enes Batur'u görme istediği yanıtsız kalmadı. Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, kızının isteğini sosyal medyadan paylaşınca Enes Batur, 'Hemen geleceğim' cevabını verdi.2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım'ın da kanser hastası olduğunu öğrendi.Balım’ın beyninde 'rabdomiyosarkom' isimli kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi gören Duru Balım'a MR çekildi. MR sonuçları beklenen Balım, babasına Enes Batur'u görmek istediğini söyledi. Baba Refik Gül de ünlü fenomene ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından kızının arzusunu paylaşıp, yardım isteyen babanın sesini duyan Enes Batur, 'Hemen geleceğim' cevabını verdi.

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