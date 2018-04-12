 'Dur' ihtarında bulunan polisi şehit eden kişi hakim karşısında

Özden ATİK / İstanbul, - GAZİOSMANPAŞA'da 19 Eylül 2017'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek'in şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Polislere hedef gözeterek ateş ettiği belirtilen sanıklardan Emre Yılmaz, "Kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Biz terörist değiliz. Şehit polisin ailesinden özür diliyorum" dedi. Şehit polisin olay günü yanında olan meslektaşları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki il duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Halil İbrahim Şenol, Cem Engin Dere ve Emre Yılmaz getirildi. Şehit polis Anıl Kaan Aybek'in babası Çetin Aybek, annesi Hülya Aybek, kardeşi Merve Aybek ile 6 polis arkadaşı da "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu.

ŞEHİT POLİSİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Emre Yılmaz savunmasında, olay günü saat 18.00 sıralarında annesine ait araçla arkadaşlarıyla dolaştıklarını söyleyerek "Arabayı sanık Halil İbrahim kullanıyordu. Arabada içki içtik. Bir süre dolaştık, yaklaşık 1-2 saat sonra dolaşırken Cem'i mahallede gördük. Onu da arabaya aldık, içmeye devam ettik. Gaziosmanpaşa'da bir restorana gittik. Burada hep birlikte viski içtik. Saat 23.00-23.30 sıralarında restorandan kalktık. Eve gidecektik. Ben aşırı sarhoştum. Arabada baygın halde yatıyordum. Bir an arabanın hızlandığını fark ettim ve arkadan silah sesleri geldi. Ben arabanın sağ ön koltuğunda oturuyordum. Torpidoya tabancamı koymuştum. silah seslerini duyunca tabancayı alıp dışarı doğru rastgele birkaç el ateş ettim. O sırada Halil İbrahim, 'Onlar polis ne yapıyorsun?' deyip kolumu çekti. Daha sonra kaçmaya devam ettik" dedi. Sanık Yılmaz, Arnavutköy yolunda polis aracının önüne geçtiğini belirterek "Ancak biz durmadık. Bize ateş ettiler. Bariyerlere vurduk. Araba durdu. Halil İbrahim, 'Kaçalım' dedi. Arabadan indik. Farklı yönlere kaçmaya çalışırken, 1 metre gitmeden ayağımdan vuruldum ve yakalandım. Polisin vurulduğunu sonraki gün öğrendim" diye konuştu. Soru üzerine sanık Yılmaz, hakkında yakalama kararı olduğu için polisten kaçtığını söyleyerek "Kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Biz terörist değiliz. Şehidimizin ailesinden ve devlet büyüklerinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi.

"YAKALAMA KARARI YÜZÜNDEN KAÇMAYA BAŞLADIK"

Sanık Halil İbrahim Şenol ise polisin dur işareti yapması üzerine hakkında yakalama kararı olduğu için kaçmaya başladıklarını söyledi. Sanık Şenol, "Emre alkolün etkisiyle kendinde değildi. Ben yola hızlanarak devam edince arkamızdan üç el silah sesi geldi. Arabanın arka camı kırıldı. 15-20 metre gitmiştim ki Emre'nin pencereden ateş ettiğini fark ettim. Kolundan tutup çektim, ateş etmemesini söyledim.Yolumuza devam ettik. Cem'i evine bıraktık" dedi. Sanık Şenol, Arnavutköy'de polisin ateş etmesi üzerine arabanın yanından ayrılacağı sırada 6 yerinden vurulduğunu ve yakalandığını belirtti.

"SANIK EMRE ATEŞ ETTİKTEN SONRA POLİSLER ATEŞ ETTİ"

Sanık Cem Engin Dere de diğer sanık Emre Yılmaz'ın ateş etmesinin ardından polislerin ateş etmeye başladığını, olay yerinden uzaklaşınca arkadaşlarının kendisini eve bıraktığını ileri sürdü.

YAKINLARI: ŞİKAYETÇİYİZ

Ölen Anıl Kaan Aybek'in yakınları ise olayı görmediklerini ama sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.

ŞİKAYETÇİ POLİSLER: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR

Şehit polisle aynı yerde görevli olan polis Ceyhun Önge, "Olay günü olağan devriye görevi yaptığımız timde görevli çarşı ve mahalle bekçileriyle çevrede alkol alan ve rahatsızlık veren kişilere yönelik ihbar olması üzerine şahıslar üzerinde sorgulama ve uygulama yapmak istedik. Ben ve maktül resmi kıyafetliydik. Diğerleri de bekçi kıyafetliydiler. Görev noktamızda maktül durdurmuş olduğumuz kişilerin GBT sorgulamasını yaptığı sırada bir aracın süratle gelmekte olduğunu fark ettik. Ben ve Gökhan aracın durması için işaret ettik. Araç yanımıza geldiğinde durmaya yakın hale geldi. İç lambasını yaktı. İçeride 3 kişi olduğunu gördüm. Gökhan, şoför kapısına yöneldi. Ben sağ ön koltuğa yönelirken sinkaflı sözler duydum. Araç patinaj yaparak hızlandı ve hızlandı. Ben kendimi yana atarak kurtardım. Yere atladım. Bu arada 2-3 el silah sesi duydum. Bize doğru öndeki araçtan ateş edildiğini fark ettim. Bekçi arkadaşlar da karşılık verdi. Vatandaşlara ait aracı siper alarak araca doğru koşmaya başladım. Aracın sağ ön camından maktülün olduğu noktaya ateş edildi. Maktül ikinci ateş edilme sonucunda vuruldu. Bunun üzerine aracı kovalamayı bıraktım" dedi.

Polis Yunus Özdemir de sanıklardan Emre Yılmaz'ın kendilerine atış yaptığını, bunun üzerine sanığa karşılık verdiklerini ve maktülün sanık Emre Yılmaz'ın ateş etmesi sonucu vurulduğunu belirtti. Diğer şikayetçiler Gökhan Şen, Uğur Türkeri, Erol Arslan ve Semih Kaya da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tanık kolluk polislerinin dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Eylül 2017'de, saat 23.50 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memurları ve çarşı mahalle bekçileri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak içerisinde yol kontrolü yapıldığı sırada daha sonra plakasının sanıkların içinde bulunduğu aracın durdurulduğu, ancak aracın hızlanarak uzaklaştığı belirtiliyor. Bunun üzerine emniyet görevlilerinin birkaç kez dur ihtarında bulunarak ateş ettikleri, aracın hızlandığı ve şoför mahallinin yan tarafından hedef gözetilerek ateş edildiği ifade ediliyor. Ekip arkadaşlarıyla kovalamacaya katılan polis memuru Anıl Kaan Aybek'in alnından aldığı tek kurşunla vurularak kaldırıldığı hastanede öldüğü anlatılıyor. Sanıklar Emre Yılmaz, Halil İbrahim Şenol ve Cem Engin Dere'nin "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. Sanıklardan Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol hakkında "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ayrıca 3 yıl 9 yıl 10 aya kadar hapisleri; sanık Cem Engin Dere için ise 2 yıldan 6 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

