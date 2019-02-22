Dünyanın en yüksek yerleşimlerden Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'

Salih TEKİN/ERZURUM, () - NÜFUSU 900 binden fazla olan, 3640 metre rakımda bulunan Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonra dünyada, yüksek rakımda en fazla nüfusun yaşadığı ikinci kent olan Erzurum'da, 'Solunum Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nca (ATABAT) 11'incisi 23 Şubat'ta düzenlenecek zirveye, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin tıp fakültelerinde okuyan 500 öğrenci katılacak. Zirvede 21 öğrenci oturumu, konusunda uzman 6 profesörün katılacağı panel ve poster sunumları yapılacak.

Danışmanlığını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Akgün'ün yaptığı, 2001 yılında kurulan ATABAT tarafından 1893 rakımlı Erzurum'da 'Solunum Zirvesi' düzenlenecek. Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek zirvede; akciğer hastalıklarıyla ilgili bilimsel gelişmeleri içeren sunumlar yapılacak, alanında uzman akademisyenlerin katılacağı oturumlarda başta akciğer nakli olmak üzere tütün kontrolü ve kronik hastalıklara ilişkin yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

ATABAT tarafından 'Türkiye'nin zirvesi' olarak bilinen Erzurum'da 'Solunum Zirvesi'nin organize edildiğini belirten Prof. Dr. Metin Akgün, "Bilindiği gibi Erzurum, dünya ölçeğinde rakım olarak en yüksekte kurulan en fazla nüfusa sahip olan Bolivya'nın başkenti La Paz'dan sonda ikinci şehir. Bir de solunum sistemiyle ilgili hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı olmayan hastalıklar kategorisinde sınıflandırdı. Bu hastalıkların her geçen gün sıklığı artıyor. Artan hava kirliliği, sigara kullanımı gibi etkiler, kronik hastalıklar, astım, ülkemize özgü birtakım hastalıklar var. Meslek hastalıkları arttığı için solunum temasını seçmiş bulunuyoruz. 3 gün sürecek zirveye ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerden tıp fakültesi öğrencileri ile konusunda yetkin hocalarımız katılacak" diye konuştu.

ATABAT Başkanı ve Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Furkan Çelik ise 11'incisini düzenledikleri zirveye katılımın çok yüksek olacağını söyledi. Kongrenin başkanlığını yapan Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Selin Sena Elmalı da 'Solunum Zirvesi'ni 40 öğrenciyle birlikte 8 aylık sürede hazırladıklarını söyledi. Elmalı, amaçlarının, bilimsel çalışmaların yanı sıra öğrencilere sunum yapma ve araştırma becerileri kazandırmak olduğunu belirtti.

ATABAT Bilimsel Ekip Koordinatörü stajyer Dr. Furkan Sürel ise zirvede 21 öğrenci, 6 akademisyen sunumu olacağını kaydetti. Sürel, tıp fakültesi öğrencilerinin solunum konusunda 20 poster sunacağını da dile getirdi.

Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Bozkurt da zirvede sadece bilimsel konuların yer almayacağını, sosyal aktivitelere de yer vereceklerini söyledi. Bozkurt, ilk 2 gün bilimsel toplantılara katılacak öğrenci ve akademisyenleri 3'üncü gün Palandöken Kayak Merkezi'ne götüreceklerini, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdireceklerini anlattı.

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