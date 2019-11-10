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Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacının sonbahar güzelliği

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, 4 bin 115 yaşındaki ‘Gümeli Porsuğu', sonbaharda sararan ağaçların arasında yeşil yapraklarıyla görenleri hayran bırakıyor. Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı ve en yaşlı porsuk...

GENEL 10.11.2019, 12:53
Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacının sonbahar güzelliği
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, 4 bin 115 yaşındaki ‘Gümeli Porsuğu', sonbaharda sararan ağaçların arasında yeşil yapraklarıyla görenleri hayran bırakıyor. Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı ve en yaşlı porsuk ağacı unvanına sahip 'Gümeli Porsuğu', yılın her mevsimi doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.
​Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucunda Gümeli beldesinde 2008 yılında şu an 1990 ve 1167 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit etti. 2016 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada şu an 4 bin 115 yaşında olan porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ağaca, ‘Gümeli Porsuğu’ adı verildi. Bronz çağında filizlendiği belirlenen Gümeli porsuğu, dünyanın bilinen en yaşlı 5’inci ağacı olma özelliğinin yanı sıra, dünyanın bilinen en yaşlı porsuk ağacı unvanını elde etti. Türkiye’nin de en yaşlı ağacı olan Gümeli porsuğunun, dış etkenlere maruz kalmadığı sürece 4 bin yıl daha yaşayabileceği belirtildi. Bakanlık, porsuk ağaçlarının bulunduğu alanı, ‘Gümeli Tabiat Anıtı’ olarak ilan edip koruma altına aldı.
DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ GÖRÜYOR
Doğasıyla yılın her ayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Gümeli Porsuğu, ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yeşilin her tonunun görülebildiği sık ormanlar arasındaki Bacaklı yaylasını geçtikten sonra 800 metre yaya yolunun ardından ulaşılabilen Gümeli porsuğu, ekoturizm ve yayla turizmi açısından doğaseverlerin de ilgisini görüyor. Sonbaharda sararan ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü arasında yeşil yapraklarıyla kendisine hayran bırakan porsuk ağacı, drone ile havadan görüntülendi.
Gümeli Porsuğu'nu görmek için arkadaşlarıyla Ereğli ilçesinden gelen Müşfik Eker, ağacın güzelliğiyle insanı büyülediğini anlatarak, “Sıkça doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bugünde porsuk ağacını görmeye geldik. Burada 4 bin 115 yıllık bir servet yatıyor burada. Düşünün 2019’dayız. 2 bin yıl geri gittik, miladı yakaladık. Bir 2 bin yıl daha bu ağaç sizi geriye götürüyor. Burayı herkes görsün isteriz. Burası bir değer. İnsan buraları korumalı. Bu bir dünya mirası. Seve seve paylaşalım buranın güzelliğini” dedi.
En eski anıt ağacı görmenin insanı mutlu ettiğini ifade eden Ayşe Baysal da, “Doğa ile baş başa oluyorsunuz burada. Burayı herkesin görmesini isteriz. Biz yakın olmamıza rağmen ilk kez geldik. İyi ki geldik" diye konuştu.

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