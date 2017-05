Dünyanın en uzun adamı Kösen: Türkiye’de hak ettiğim değeri görmüyorum

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - DÜNYANIN en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardin'li 2.51 metre boyundaki Sultan Kösen, Türkiye’de hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Bugüne kadar kendisi ile birlikte 100 milyonun üzerinden fotoğraf çekildiğini hatırlatan Kösen, "Benimle çekilen her fotoğraftan 1 TL ücret alsaydım bugün dünyanın en zengin işadamıydım" dedi.

Mardin'de, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden dünyanın en uzun insanı unvanlı Sultan Kösen, Türkiye'de hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Daha önce gittiği Samoa ülkesinin başbakanı tarafından karşılandığını hatırlatan Sultan, Türkiye'de ise değer görememekten yakındı. Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan 27.5 santimetre uzunluğundaki eli ve 36.5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve yaklaşık 5 yıldır rekoru kimseye kaptırmayan Kösen, Almanya'da bir firmanın ürettiği ayakabıyı giydiğini, elbiselerinin hepsinin Türkiye'de özel olarak diktirdiğini ancak iç çamaşırlarını ise Amerika'dan aldırdığını söyledi.

"HER FOTOĞRAF İÇİN 1 LİRA ALSAYDIM ZENGİN BİR İŞADAMI OLURDUM"

Gittiği her yerde vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini dikkat çeken Kösen, insanların kendisi ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştığını anlattı. Bugüne kadar kendisi ile birlikte 100 milyonun üzerinden fotoğraf çekildiğini hatırlatan Kösen, "Benimle çekilen her fotoğraftan 1 TL ücret alsaydım bugün dünyanın en zengin işadamıydım"dedi. Giydiği 60 numara ayakkabısından yediği yemeklere, gezdiği ülkelerden yaşadığı ilginç olaylara kadar hayat hikayesinden kesitler anlatan Sultan Kösen, gittiği her yerde hem Türkiye'yi hem de Mardin'i tanıtmanın gururunu yaşadığını söyledi. Gittiği birçok ülkede çifte vatandaşlık teklifi edildiğini aktaran Kösen, şunları söyledi:

“Samoa’da devlet başkanı diğer yetkililer tarafından karşılanıp sarayda misafir edilmem gerçekten çok güzeldi. Ben ülkemi büyük bir heyecan ve şevkle tanıtmaya çalışıyorum. Çok ülkeye gittim, gittiğim her yerde çok büyük bir ilgi ile karşılanıyorum. Beni havaalanından alıyorlar, geziyoruz, halk arasına karışıyoruz. Büyük bir heyecan ile insanlar bizi bekliyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinde ilgiyi kendi ülkemde göremiyorum. Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından bana çiftçe vatandaşlık teklifi yapıldı. Ama ben kabul etmedim. Dünyayı gezdim ama en güzel ülke Türkiye’dir. Ancak tüm çabalarıma rağmen Türkiye’de hak ettiğim değeri görmüyorum. Bunun içinde kimseye sitem etmiyorum. Sadece bana küçük bir vakit ayırmalarını istiyorum"diye konuştu.

"MARDİN’DE BİR MÜZEMİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Herkesi Mardin’e davet eden Sultan Kösen, insanların mutlaka Mardin’i görmesi gerektiğini söyledi. Sadece dünyanın en uzun adamı değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ayakkabı ve ellere sahip olduğunu hatırlatan Kösen, bu yüzden yukarı Mardin’de kendi adına bir müzenin yapılmasını çok istediğini kaydetti.



