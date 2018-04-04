Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğrafları

Ali AKSOYER - İSTANBUL - PENDİK'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan fotoğraflandı.
Ali AKSOYER - İSTANBUL - PENDİK'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan fotoğraflandı.