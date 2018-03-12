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Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumundan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü

İSTANBUL, ()-1 MİLYONUN üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu, hükümetler nezdindeki çalışmalarıyla bilinen, 140 ülkede aktif olan dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara...

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumundan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü

İSTANBUL, ()-1 MİLYONUN üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu, hükümetler nezdindeki çalışmalarıyla bilinen, 140 ülkede aktif olan dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Uluslararası Barış Ödülü’ne layık gördü.

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, geçtiğimiz günlerde kurumun dış ilişkiler direktörü Kerem Hasanoğlu’nun davetlisi olarak ülkemize gelmişti. IPA yetkilileri, bu seyahat sırasında Türkiye’nin mülteci çocuklar için yaptığı çalışmaları yerinde görme imkanı bulmuş, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etmişti.

YAŞAM HAKKINA SAYGI ÖVGÜSÜ

Bu ziyaret sonrası IPA yetkilerinin ülkemiz adına aldığı önemli kararı, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA)  Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu  açıklayarak “Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu yönetimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ a mülteci çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası barış ödülü vermeye karar verdi” dedi.

"TÜRKİYE 1 MİLYON 500'İN ÜZERİNDE ÇOCUĞA KAPILARINI AÇTI"

Hasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumun başkanı ve yöneticileri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir çok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü bir çok  ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada bir çok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan’a uluslar arası barış ödülü verilmesi kararlaştırılmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan’a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına, çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

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