Dünyanın en büyük beyaz mermer kentinde toplandılar

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA Mermerciler Derneği'nin ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı, Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık dünyanın en büyük beyaz mermer kenti olarak kabul edilen Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Antik Kenti gezerek Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan heyet daha sonra Hasan Şar Evi'ne geçerek yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla İl Müdürü Gökhan Ayaydın da katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Dernek Başkanı Ercan, farkındalık yaratması için yönetim kurulu toplantısının dünyanın en büyük beyaz mermer kentinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Ercan, Muğla'ya değer katacak çalışmalara imza attıklarını, bunun yanı sıra kentin tanıtımına da gereken desteği sağladıklarını belirterek, "Stratonikeia Antik Kenti, bölgemiz mermerlerinden kurulmuş, dünyada eşi benzeri olmayan bir antik kenttir. Bizler de, o dönemde mermerlerin nasıl işlendiğini inceledik. Bu tarih, kent ve kültür hepimizindir. Helenistik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar birçok yapıya ev sahipliği yapan kente hayran kaldık" dedi. Sektör temsilcileri olarak ellerinden gelen destek ve katkıları vereceklerini söyleyen Ercan, "Stratonikeia zamanında bölgenin merkez şehriymiş. Turizm merkezleri güzergahında olmasına rağmen Stratonikeia pek bilinen bir yer değil. Burasının tanıtımı için bizler de elimizden geleni yapacağız. Kazı ve restorasyon çalışmalarına destek olabileceğimiz gibi tanıtımına da destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

