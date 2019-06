Dünyaca ünlü sümerolog Çığ, 106'ncı yaşını kutladı

TÜRKİYE'nin dünyaca ünlü sümerologu, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ'ın 106'ncı doğum günü Mersin'de kutlandı. İki dünya savaşına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Çığ, sağlıklı yaşamını hoşgörü, çalışmak ve sevgi kriterlerine borçlu olduğunu söyledi.Çığ'ın hayatını konu edinen 'Zamanın Ötesinde Muazzez İlmiye Çığ' belgeselinin özel gösterimi, söyleşi ve doğum günü kutlaması, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinliler katıldı. Belgesel gösteriminin büyük beğeni topladığı etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan Çığ, sağlıklı yaşamın sırrını 'hoşgörü, çalışmak ve sevgi' olarak açıkladı. Her zaman severek çalıştığını dile getiren Çığ, "Sıkıntılar vardı, yok değildi. Ona rağmen çok severek çalıştım. O bakımdan çalışmanın çok önemi var insanın hayatında. Bir de hoşgörülü olacaksınız. Her şeye dırdır etmeyeceksiniz. Biraz onun da faydası var herhalde. Her türlü yemeği yedim, ayırmadım. Etrafımda çocuklarım çok sahip oldular. Beni daima yücelttiler, sevdiler. Bu sevgi beni çok mutlu etti. Sevginin en büyüğü, hem vereceksin hem alabileceksin. Belki bunlar benim hayatımın uzamasına sebep oldu" dedi.Uzman sümerolog Çığ, 'Atatürk'ü tanımak nasıl bir duygu?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:"Atatürk'ü karşı karşıyayken tanımadım. Yakından görmedim ne yazık ki. Çünkü ben Eskişehir'de öğretmendim. Eğer imkan arasaydım yapabilirdim, Atatürk ile konuşabilirdim. Çünkü Afet Hanım'ın hocası, benim de çok sevdiğim bir hocamdı. Emin olun çok korkardım. Yani Atatürk'le karşı karşıya gelmeye korkardım. Bana Sümerler hakkında soru sorsa, bir şey bilmiyorduk ki, daha yeni başlamışız. Atatürk'e müteşekkiriz çünkü bu şubeleri, bu branşları dil, tarih, coğrafya fakültesini açarak o branşları da koyması son derece önemliydi. Atatürk zamanına kadar Anadolu toprağında oturan insanlar, Türk olduğunu bilmiyordu. Çocukluğumda bana şunu sorduklarını hatırlıyorum: 'Sen nesin?' Kulağıma babam fısıldadı, 'Türküm, Müslümanım.' Yani o zaman 'Türküm' demek daha yeni başlamıştı."Çığ, söyleşinin ardından sahneye getirilen doğum günü pastasını keserek 106'ncı yaşını Mersinlilerle birlikte kutladı.

