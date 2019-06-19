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Dünyaca ünlü şefler, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen, dünyaca ünlü şeflerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik heyet, kentin tarihi ve turistik...

Dünyaca ünlü şefler, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen, dünyaca ünlü şeflerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik heyet, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Şefler ve gastronomi yazarlarından oluşan ekip, Şanlıurfa'nın mutfağını, kültürünü ve yöresel ürünlerini keşfederken, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki tarihi Harran ilçesini de ziyaret etti. Burada kümbet evleri ile dünyanın ilk İslam Üniversitesinin kalıntılarını gezerek, yetkililerden bilgi alan heyet yöresel kıyafetler giyip bol bol fotoğraf çekti. İlçedeki kadınların odun ateşi üzerinde hazırlanan sade yağlı şıllık tatlısı ve krep ekmeğinin lezzetini tadan şefler, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.
Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'ya geldiklerini ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki diğer kentlerin de yöresel lezzetlerini tadarak, uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini kaydetti.

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