Dünyaca ünlü şef Claudio Chinali DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

GAZİMAĞUSA,() - Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ MİKA) ev sahipliğinde 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri düzenlendi. Bu İtalyan restoran zinciri Eataly’nin İstanbul’daki restoranının şefi Claudio Chinali, DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Etkinliğe DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın yanı sıra Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Öztüren ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan ve Turizm Fakültesi öğretim görevlileri de katıldı.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen etkinliğin birinci bölümünde Şef Claudio, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile yöresel ürünlerin de yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, soğuk başlangıç olarak “Ayrelli Flan eşliğinde Baharatla Tatlandırılmış “Sote Garavolli” ile başladı. Tadım “Taze Nane ile Tatlandırılmış Enginarlı Rizotto” ile devam etti. Ana yemek olarak konuklara “Çeri Domates ve Baharatlarla Zenginleştirilmiş Fırında Fileto Levrek” ikramı ile sunum sona erdi.

Etkinliğin ikinci bölümü, öğrencilerle söyleşi olarak gerçekleşti. Söyleşide yaşamından kesitler sunan ünlü şef Claudio, henüz 22 yaşında ve üçüncü sınıftayken mutlu olmadığından dolayı mühendislik eğitimini bırakıp mutfak eğitimi almaya karar verdiğini belirtti. Mesleğe, memleketi İtalya’nın Napoli şehrinde başladığını ve sonrasında birçok Michelin yıldızlı restoran mutfağında çalıştıktan sonra Eataly’nin mutfağının başına geçtiğini ifade eden Chinali, öğrencilere sabırlı olmaları gerektiğini, yerel ürünlere öncelik vermelerini ve öğrenmekten vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Şef Caludio Chinali’yi misafir etmekten mutlu olduklarını ifade ederek kendisine Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

DAÜ REKTÖRÜ’NE ZİYARET

Söz konusu etkinlik için DAÜ’ye gelen Claudio Chinali, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Öztüren ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Osam, Şef Claudio Chinali’ye davetlerini kırmayarak DAÜ Turizm Fakültesi Kariyer Günleri etkinliğine katıldığı için teşekkür etti. Chinali de etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirterek, DAÜ’yü ve kampüsü çok beğendiğini, gelecekte tekrar söyleşi ve etkinliklere katılmaktan memnuniyet duyacağını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Osam Şef Chinali’ye Gazimağusa’nın simgelerinden sütunlu karga heykeli takdim etti.