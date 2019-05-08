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Dünyaca ünlü Salihli kirazı için üreticiler bilgilendirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde dünyaca ünlü Salihli kirazının hasat hazırlıkları başladı. Haziran ayı başında yapılacak hasat öncesi üreticiler kanadı noktalı sirke sineği zararlısı hakkında bilgilendirildi. İriliği...

Dünyaca ünlü Salihli kirazı için üreticiler bilgilendirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde dünyaca ünlü Salihli kirazının hasat hazırlıkları başladı. Haziran ayı başında yapılacak hasat öncesi üreticiler kanadı noktalı sirke sineği zararlısı hakkında bilgilendirildi.
İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 11 yıl önce marka tescili yapılan Salihli kirazı haziran ayı başında hasat edilecek. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli'nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı mahallerinde hasat öncesi, 'Kiraz Zararlıları' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Levent Kılıç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İhracatçılar Birliği temsilcileri ile üreticilerin katılımıyla Allahdiyen Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Öner Demir, 'Drosophila suzukii' (Kanadı Noktalı Sirke Sineği) zararlısı hakkında üreticileri bilgilendirdi. Kiraz üretiminin olduğu Demirci, Turgutlu ve Salihli'de bu eğitimi yaptıklarını belirten Demir, amaçlarının tüm meyve üreticilerinin zararlıya karşı dikkatli ve tedbirli olmasını ve gereken önlemleri almasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu zararlının kiraz ihracatını olumsuz etkilediğini belirten Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ise "Salihli Ticaret Borsası olarak bu zararlı ile mücadele konusunda üreticilere destek olmaya devam edeceğiz. Salihli kirazı, dünyaca ünlü ve tescilli bir markamız. Bu markanın korunması için üreticilerimizle birlikte iş birliği yapacağız" dedi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da, Salihli'den ihracata uygun kalitede kirazın üretilmesi adına oda olarak gereken desteği vereceklerini söyledi. Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ise, "Avrupa ülkelerinin ağzını ilçenin verimli topraklarında yetişen tescilli Salihli kirazı tatlandırıyor. İriliği ve lezzetiyle Salihli'nin reklam yüzü olan kirazın kıymetini, değerini iyi bilip, zararlılardan kurtarmamız lazım. Çünkü Salihli kirazı bölgemizin en önemli ihracat ürünleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

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