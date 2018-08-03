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Dünyaca ünlü matematik dahisi Fernandez, DAÜ kadrosunda

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, dünyaca ünlü matematik dahisi Arran Fernandez’i kadrosuna dahil etti. 2018-2019 Akademik Yılı’nda  misafir yardımcı doçent olarak  DAÜ’de ders verecek olan Fernandez,...

Dünyaca ünlü matematik dahisi Fernandez, DAÜ kadrosunda

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, dünyaca ünlü matematik dahisi Arran Fernandez’i kadrosuna dahil etti. 2018-2019 Akademik Yılı’nda  misafir yardımcı doçent olarak  DAÜ’de ders verecek olan Fernandez, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile “Kesirli Basamaktan Analiz” konusu üzerine başlattıkları proje çalışmasını da yürütecek. 

15 YAŞINDA CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ'NE KABUL EDİLDİ

1995 yılında İngiltere' de doğdu. 2001 yılında daha yalnızca beş yaşındayken matematik alanında girdiği sınavda en yüksek dereceyi elde eden, yedi yaşında İngiltere’nin en önemli sınavlarından biri olarak görülen GCSE Matematik sınavından A+ aldı. Fernandez, 15 yaşında Cambridge Üniversitesi’ne kabul edilip 1773 yılından bu yana bu üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan en genç kişi oldu. Arran Fernandez bir zamanlar Isaac Newton’un da eğitim gördüğü Cambridge Üniversitesinde, ünlü bilim insanı, kuramsal fizikçi Stephen Hawking’in de kadrosunda olduğu Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik Bölümü'nde doktorasını yapıyor. Araştırmalarını kesirli basamaktan analiz ve analitik sayılar kuramı üzerinde yoğunlaştıran Fernandez, 150 yıldır matematikçileri uğraştıran Riemann hipotezine bir çözüm getirmek için çalışıyor.

 

(FOTOĞRAF)

 

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