Dünyaca ünlü buz tiyatrosu, Lüleburgaz'da sahne aldı

Ali Can ZERAY- Vahit İŞBAŞARAN / LÜLEBURGAZ(Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bulunan açık hava buz pistinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Sunday buz tiyatrosunun sahnelediği müzikli tiyatro beğeniyle izlendi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bir araya gelerek kurulan ve dünyanın en iyi buz tiyatroları arasında gösterilen Sunday, dün gece 'Parmak kız' masalından uyarlanan müzikal tiyatro oyunlarını Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi'nde sergiledi. Lüleburgaz Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde sahnelenen gösteriyi çocuklar başta olmak üzere 200 kişi izledi.

Masalın anlatıldığı orman dekoru ve değişik hayvan kostümleri ile müzikal oyun buz pisti üzerinde oyuncuların estetik sunumuyla başladı. Oyun sırasında artistik hareketler de yapan grup alkış alırken, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sunday tiyatro grubu kentte günün değişik saatlerinde hafta sonuna kadar sahne alacak.

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