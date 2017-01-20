Dünya Uygur Kongresi Başkanı Kadir'den Türk polisine teşekkür

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-DÜNYA Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, İstanbul’da Reina katliamını gerçekleştiren Özbek terörist Abdulgadir Masharipov’u sağ yakalayan Türk polisine, kongre ve Uygur Türkleri adına teşekkür etti.

Amerika’da bulunan Rabia Kadir, genel merkezi Kayseri’de bulunan Doğu Türkistanlılar Derneği aracılığıyla yayınladığı mesajında, "Reina saldırısını gerçekleştiren teröristi yakalayan Türk polislerini tebrik ederim. Reina katliamını gerçekleştiren teröristin gözaltına alındığı haberi, bu haberi sabırsızca bekleyen tüm Doğu Türkistanlılar’ı, özellikle de beni birkaç nedenle sevindirdi. En çok sevindiğim, teröristin canlı yakalanmasıdır. Bu konuda, Türk polisinin cesareti, görevine olan sevgisi ve sorumluluğunda kendi ifadesini bulmuştur" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, mesajını şöyle sürdürdü:

"Terörist 39 kişiyi hiç düşünmeden vahşice öldürmüş biri olmasının yanında silah taşıma ihtimali olduğu, hatta DEAŞ üyesi olduğu için kendini patlatabilme tehlikesi mevcut olduğu halde, polislerin bu tehlikeye karşı büyük bir cesaretle teröristin yakalandığı anda diğer vatandaşlarının güvenliğini sağlayarak o caniyi canlı yakalaması büyük bir başarıdır. Polislerin teröristi yakalarken, silah gücü kullanmadan yakalaması Türk polislerinin edindiği yetenek ve tecrübelerinin sonucu olmaktan başka, hukuk devleti, ahlak ilkeleri ve insanlık meselesidir. Ben, İşgalci Çin’in -sözüm ona- Teröre karşı operasyonlarında evlatlarının katledilmesi faciasından da öte evlatlarının cesedine hatta onlar hakkında bir habere bile sahip olmayan bir halkın anası ve Uluslararası Toplumdaki Temsilcisi sıfatımla, Türkiye’nin Reina teröristi ile ilgili yürüttüğü operasyondaki intizam, ahlak ve hukuk devleti ilkelerine uymadaki hassasiyetini gıpta ve saygı ile gözlemledim."

TÜRK POLİSİNE MİNNETTARIZ

Katilin yakalanması sürecinde, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu bir daha kanıtlamış olduğunu belirten Kadir, mesajını şöyle tamamladı:

"Türkiye’deki birtakım medya kuruluşları Reina teröristini Uygurlar ile ilişkilendiren sorumsuz bir takım haberleri yayınlamış olsalar da, Türk halkının Uygurlar’a olan sevgi, dostluk ve kardeşliğinde hiçbir sarsıntı olmadı. Reina teröristinin sağ olarak yakalanmasından sonra onun iddia edildiği gibi Uygur olmadığının ortaya çıkmasından sonra iki haftadan beri Çin medyasında verilen sahte haberlerde yalanlanmış oldu. İşgalci Çinli yetkililerin bu Reina katliamından umdukları fırsat ve beklentileri de suya düştü. Elbette bundan dolayı iftiracılara fırsat vermeyen kahraman Türk polislerine minnettarım. Biz Uygurlar haklı davamız için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’den politik, sosyal ve kültürel alanlarda yardım umuyoruz. Ancak, bizim için bundan daha önemli olan en büyük umudumuz ve dayanağımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve Türk milletinin güvenliğidir. Türkiye bizim canımızın ruhudur. Allah Türkiye’yi korusun."