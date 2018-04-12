Dünya turundaki gemi Kuşadası'na geldi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- DÜNYA turuna çıkan 'Black Watch' isimli kurvaziyer gemisi Aydın'ın Kuşadası ilçesine de uğradı.

Avusturalya'dan dünya turu için hareket eden Bahama bayraklı 'Black Watch' isimli kurvaziyer gemisi, Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı. 468 İngiliz yolcusu ile limana yanaşan gemiden inen yolcular, tur programı kapsamında Efes, Meryemana, Didim, Milet gibi ören yerlerini gezdi, ciple safari turlarına çıktı.

Geminin dünya turu kapsamında 2018 yılında ilçeye planlı olarak tek sefer gerçekleştirdiğini belirten Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Azizi Güngör, "Bahama Bayraklı Black Watch isimli kurvaziyer gemisi yaklaşık 30 günlük dünya turu kapsamında planlı olarak Türkiye'de Kuşadası limanını ziyaret etti. Tamamı İngiliz olan 468 yolcusu ve 372 personeliyle sabah limanımıza yanaşan, saat 17.00'ye kadar limanımızda olacak gemi, buradan Yunanistan'ın Pire limanına gitmek için hareket edecek" dedi.

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