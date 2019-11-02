Dünya Tasarruf Haftası'nda öğrencilere kumbara dağıtıldı

İSTANBUL, ()-DÜNYA Tasarruf Haftası nedeniyle öğrencilere kumbara dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “Elinizde ne kadar paranız, suyunuz, gıdanız, kıyafetiniz olsa da dengeli ve yeterince kullanarak tasarruf etmeliyiz” dedi. Hafta nedeniyle ilçedeki ilkokul öğrencilerine kumbara dağıtıldı.

Bugün ‘Dünya Tasarruf Haftası’ Bahçelievler Belediyesi de haftanın önemini ilkokul çocuklarına anlatmak ve onları küçük yaşta tasarrufa özendirmek için kolları sıvadı. Yayla İlkokulundaki kumbara dağıtımına katılan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır öğrencilere tasarruf etmeyi öğütledi. Özellikle dünyamızın azalmakta olan su kaynaklarına dikkat çeken Bahadır; “Dünyamızın suyu tükenmek üzere, suyu kullanırken dikkat edelim, az kullanmak da bir tasarruftur. Diyelim elbiseniz var, pantolonunuz var, ikinci pantolonunuzu canınız istediği için almayalım, ihtiyacınız olduğu için alalım. Yani paramızı da çantamızda ki kalemi de yerli yerinde dengeli kullanmaktır. Fazladan bir şeyi harcamamak, gerekmediği zaman kullanmamak da tasarruftur” diye konuştu.

“SIFIR ATIK PROJESİ”Nİ DE HATIRLATTI

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesine de dikkat çeken Başkan Bahadır; “Emine teyzeniz geri dönüşümle alakalı bir çalışma başlattı. Mesela diyelim ki beyaz kağıt, kağıt nerden elde ediliyor? Ağaçlardan, ağaçlardan nasıl elde ediliyor? Selüloz maddesi var ağaçlarda, ne oluyor her kağıt için ağaç kesiliyor. İşte bu kağıtları geri atığa atarsak, o da tekrardan dönüştürülüp fabrikalarda kullanılırsa daha az ağaç kesilir, aynı şekilde plastik içinde dünya da doğada en geç eriyen yok olan bir maddedir. Kullandığım maddeleri ikinci, üçüncü kez kullanırsak tasarruf etmiş oluruz” dedi. Çocukları tasarrufu teşvik amacıyla dağıtılan kalemlik şeklindeki kumbaraların, 9 okuldaki 4. Sınıf öğrencilerine hediye edildiği bildirildi.