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Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar başladı

TUNCELİ'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda nehir inişi yarışları başladı. Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında bugün kadın ve erkek takımlarının nehir inişi yarışları yapıldı. Türkiye ve dünyanın 20 ülkesinden gelen...

Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar başladı
TUNCELİ'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda nehir inişi yarışları başladı.
Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında bugün kadın ve erkek takımlarının nehir inişi yarışları yapıldı. Türkiye ve dünyanın 20 ülkesinden gelen sporcuların katıldığı yarışların birinci ayağı, Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın işaretiyle verildi. Sabah saatlerinde başlayan 5 kilometrelik nehir inişi yarışları öğle saatlerinde tamamlandı.
Vali Tuncay Sonel, yarışların sportmence başladığını ifade ederek, "Munzur Nehri terör olayları ile gündeme gelirken, Dünya Rafting Şampiyonası'ndan 20 ülkeden 800 kişiye ev sahipliği yapıyor. Yazın bu sıcağında Munzur’un sularında vatandaşlarımız serinleyebilir. Bu dünya şampiyonası ile ilgili yöremize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler Tunceli'nin doğal güzelliklerini görsünler. Munzur ve Pülümür nehrinin bu güzelliğini tatsınlar. Brezilya’dan Çin’e kadar Kostarika’dan İtalya’ya kadar Hindistan’dan Fransa’ya kadar birçok ülke burada" dedi.

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