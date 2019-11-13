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Dünya iyilik gününde ilk defa atlı karıncaya bindi

Dünya İyilik Günü kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir araya gelen yaklaşık 100 çocuk, İSFANBUL Tema Park’ta doyasıya eğlendi. Hayatında ilk defa atlı karıncaya binme fırsatı yakalayan Osman Can Ünver’in ise mutluluğu...

GENEL 13.11.2019, 16:32
Dünya iyilik gününde ilk defa atlı karıncaya bindi
Dünya İyilik Günü kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir araya gelen yaklaşık 100 çocuk, İSFANBUL Tema Park’ta doyasıya eğlendi. Hayatında ilk defa atlı karıncaya binme fırsatı yakalayan Osman Can Ünver’in ise mutluluğu gözlerinden okundu.

Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İSFANBUL Tema Park arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 100’ün üzerinde çocuk 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında bir araya geldi. Hayatlarında ilk defa bir tema parkı ziyaret etme fırsatı yaşayan çocuklar birbirinden eğlenceli zaman geçirdi. Bağcılar Vakıflar Ortaokulu ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Okulu’ndan öğrencilerin yanı sıra Organ Nakilli Çocuklar Derneği ve Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi’nden de çocuklar doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR HEYECANI BÖYLE ANLATTI

Heyecanı gözlerinden okunan öğrencilerden Mehmet Emir, “Heyecanı her yerimde hissediyorum. Arkadaşlarımla böyle bir ortamda bulunmak çok güzel. Tek başıma olsaydım bu kadar eğlenemezdim” dedi. Arkadaşı korktuğu için ‘Nefeskesen’ adlı alete onunla birlikte bindiğini belirten Hande Derican ise, dünya iyilik gününde arkadaşına bir iyilik yapmak istediğini belirtti. İyiliğin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Haktan Taha Akman ise, “İyilik olduğu sürece dünyamız çok güzel şekilde kalmaya devam edecek. O nedenle iyiliğe devam edelim” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN İYİLİK

Hayatında ilk kez atlı karınca deneyimi yaşadığını anlatan Osman Can Ünver, “Hep filmlerde görmüştüm. Şimdi ilk kez bindim. Çok güzel bir etkinlik. Ben bir iyilik yapmak istesem açları doyurur, onlara kendi soframı açardım” dedi. Etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade eden Cansu Tan ise sokaktaki hayvanlara yemek vererek iyilik yapmak istediğini belirtti. Ebru Gül Bozdemir ise havyanları çok sevdiğini onlar için sokağa mama bırakarak iyilik yaptığını söyledi.

“100’ÜN ÜZERİNDE ÇOCUK KATILDI”

Dünya İyilik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, "İsfanbul Tema Park olarak “Bütün Çocuklar Sevinsin" sloganıyla hayata geçirdiğimiz projeyle yıl boyunca yüzlerce çocuğu tema parkımızda ağırladık. Bugün 13 Kasım Dünya İyilik Günü. Kurum olarak yapılan her iyiliğin topluma yayılacağına inanıyoruz. Bu amaçla tüm dünyada kutlanan 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında 100’ün üzerinde çocuğumuzu Tema Park’ta ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz’" dedi.

"30 BİN ÖĞRENCİYİ EĞLENCE İLE BULUŞTURACAĞIZ"

İsfanbul Tema Park’ın üstlendiği diğer sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi veren Tonger, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir projeye imza attık.  2019-2020 öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 30 bin öğrenciyi, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul’da sınırsız eğlenceyle buluşturacağız. Bugün de Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliği ile Bağcılar Vakıflar Ortaokulu ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Okulu’ndan öğrencileri ağırlıyoruz. Ayrıca bugün Organ Nakilli Çocuklar Derneğinden ve Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi’nden misafirlerimiz var” diye konuştu.

Eğlence ve macera dolu üniteler Maceraperest, Nefeskesen, Adalet Kulesi, King Kong, Fatih’in Rüyası, Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon ünitelerinde eğlenen çocuklar dopdolu bir gün geçirdi.

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