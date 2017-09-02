Dünya itfaiyecileri İzmir'de yarışacak

İZMİR, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya İtfaiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı'nın gözüpek yarışçıları, bu kez yangın söndürmek için değil, madalyaları toplamak için ter dökecek.

İzmir'de düzenlenecek Dünya İtfaiye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edebilmek için aylardır yoğun bir tempoda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yarışçıları, zorlu etaplardan oluşan parkurlarda üstün performanslarıyla görenlere parmak ısırtıyor. 25 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlanan İzmirli itfaiyeciler, Dünya Şampiyonası'ndaki iddiasını da açıkça ortaya koyuyor.

Dünya İtfaiye Şampiyonası'nda itfaiyeciler; kule tırmanma, 100 metre kadınlar ve erkekler yarışı yapıyor. Ev geçme, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 18 santim genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme, yanan tavayı söndürme etapları bulunuyor. 4x100 metre kadınlar ve erkekler yarışı ile motopomp kadınlar ve erkekler yarışı yapılıyor.

Dünya İtfaiye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmenin hem gururu hem de büyük bir sorumluluğu içerisinde olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Spor ve Sosyal Faaliyetler Amiri Yaşar Korkmaz, 4.5 aydır her gün çift idmanla çalışarak bu önemli şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Hazırlıkta ekipmanların büyük önem taşıdığını kaydeden Korkmaz, "Daha önce olimpiyatlarda da kullanılan, bire bir ölçülere göre yapılmış ekipmanlara sahip değildik. Çek Cumhuriyeti'nden, Belerus'tan, Rusya'dan olimpiyatlarda kullanılan aletlerin ölçülerini alarak ekipmanlarımızı hazırladık ve yarışma koşullarına uygun olarak yüksek bir tempoda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sporcularımız böylece yarışlarda hiç yabancılık çekmeyecek. Şampiyona'ya 10 erkek, 10 kadın sporcu olmak üzere 20 kişilik bir ekiple katılacağız. Ev sahibi olarak ülkemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.



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