Dünya En Güzel Koyları Birliği'nden Bodrum'a tanıtım desteği

MERKEZİ Fransa'da bulunan ve Türkiye'den tek üyesi Bodrum olan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, ilk özel standını İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen Fitur Seyahat Fuarı'nda açıp, Bodrum'un tanıtımına destek verdi.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, ilk özel standını bu yıl 18-22 Ocak tarihleri arasında, İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Fitur Seyahat Fuarı'nda açtı. Fuar süresince birliğin standında, Bodrum'un da içinde bulunduğu tanıtım broşürleri ve CD'leri dağıtıldı. Stanttaki dev ekrandan ise ziyaretçiler üye koyları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından hazırlanan Bodrum tanıtım broşürleri ve CD'leri de fuardaki stantta dağıtıldı.

Fuara katılarak çalışmaları koordine eden birliğin geçmiş dönem başkanı ve yönetim kurulu üyesi Bodrumlu turizmci Galip Gür, birliğin 38 üyesi ile birlikte Bodrum'un da tanıtıldığını belirtip, "Birliğimiz dünyanın en bakir en güzel ve en çekici koylarının güzelliklerinin korunması için mücadele veriyor. Bodrum da bunlarda biri. Bu nedenle birliğin standı fuarda çok büyük ilgi gördü. Standın konumu çok iyiydi, birçok kişi ziyaret edip, bilgi aldı. Bu arada Türkiye bölümünde stant alarak fuara katılan Bodrumlu turizmci arkadaşlarımız standımızı ziyaret ederek memnuniyetlerini belirttiler. Yönetim kurulu toplantımızda dünyadaki diğer önemli fuarlara da birlik olarak katılma kararı aldık" dedi.

Fuara kendi firmaları adına kiraladıkları stantlarla katılan Bodrumlu turizmciler Emre Karakaya ve Sefa Karaca da Dünyanın En Güzel Koyları Birliği standını ziyaret ederek Bodrum'un tanıtımına verdikleri katkıdan dolayı Galip Gür'e teşekkür etti. Fuarın Türkiye açısından oldukça sıkıntılı bir tabloyu yansıttığını dile getiren Bodrumlu turizmciler, 2017 yılının turizm açısından kolay bir yıl olmayacağını belirtti.



FOTOĞRAFLI