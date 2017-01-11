Dünya Bakliyat Günü kutlanacak

BİRLEŞMİŞ Milletler'in 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etmesinin ardından, bakliyat sektörünün en büyük birliği olan Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu da (GPC) her yıl 'Dünya Bakliyat Günü' kutlanmasına karar verdi. Buna göre her yıl ocak ayının üçüncü çarşamba günü tüm dünyada 'Bakliyat Günü' olarak kutlanacak.

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, bu yıl 18 Ocak'a denk gelen etkinliklerde 7'si Afrika'da, 6'sı Asya'da, 21'i Avrupa'da, 3'ü Latin Amerika'da, 16'sı Kuzey Amerika'da, 2'si Okyanusya'da, Avustralya ve Uzak Doğu'da ise 1'er etkinlik olmak üzere toplam 57 organizasyonun tertiplendiğini söyledi.

Dünya Bakliyat Günü için sosyal medyada bir kampanya başlatıldığını vurgulayan Hüseyin Arslan, herkesi bakliyat yemeye ve etkinliklerini paylaşmaya davet ederek, "Hedefimiz, o gün dünyada herkesin bakliyat yemesini sağlamak. Siz de bu güne özel sevdiklerinize bakliyat ürünlerinden oluşan bir ziyafet verebilirsiniz. Yapabiliyorsanız yerken fotoğrafınızı çekin ve sosyal medyada paylaşın" dedi.

Kampanya ile bakliyat ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye yararları hakkında farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Arslan, bundan sonraki hedeflerini ise şöyle özetledi:

"Yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, istihdam yaratma, yaşam standartlarının arttırılması, gıda güvenliğinin geliştirilmesi gibi önemli ticari konular gündemimizde. Kampanya ile ticaret hayatındaki önemli konulara ilişkin yasal düzenlemeleri de hedef aldık. Bu alandaki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek."



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