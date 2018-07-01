Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı (2)

ÖĞLEDEN SONRAKİ SINAVA ALINDI Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün saat 10.15'te yapılan Alan Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle alınmayan...

Dün sürücü belgesiyle girdiği sınava, bugün alınmadı (2)

ÖĞLEDEN SONRAKİ SINAVA ALINDI
Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün saat 10.15'te yapılan Alan Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle alınmayan Gökhan Arıtuğ, saat 15.45'te yapılan Yabancı Dil Testi'ne girebildi.
Gökhan Arıtuğ, "Böyle bir şey nasıl oluyor hala anlamıyorum. Sabah beni sınav kurallarını gerekçe gösterip almayan aynı görevliler öğleden sonraki yabancı dil sınavına girmeme izin veriyor. İnanılır gibi değil. Ben şimdi kime başvuracağım, nereye başvuracağım? Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325