Dün 10 TL. Bugün 5 TL. Çiçek mezatları gülsüz kapandı



Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ – İSTANBUL () - İSTANBUL'da gül sıkıntısı yaşanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde güller tükendi. Tezgahlar ithal güllere kaldı. Bugün, çiçek mezatlarında yerli gül satışı yapılamadı. Taksim'deki çiçek tezgahlarında ithal güller yer aldı. Buna rağmen dün tanesi 10 TL'den satılan gül, bazı satıcılarda 5 TL'ye kadar indi. Taksim'de çiçek satıcılığı yapan Ahmet Yorgun bu durumu, " 4 liralık gülü 10 liraya sattık. Bize de öyle verdiler. Bu hafta daha da düşer. Bu hafta 5 liraya satacağız" diye anlattı.

YENİ GÜLLERİN AÇMASI ZAMAN ALACAK.

Eyüp Alibeyköy'de bulunan Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdürü Hikmet Başalan, 14 Şubat sebebiyle üreticinin ellerindeki tüm gülleri piyasaya sürdüğünü söyleyerek, bugünkü mezatta gül satışının olmamasını " Şu anda yeni çiçeklerin açması, hava şartlarından dolayı zaman alacak" şeklinde açıkladı.

FİYAT YÜKSEKLİĞİ ARZ TALEP DENGESİZLİĞİNDEN

14 Şubat sebebiyle İstanbul'da çiçeğin yüksek talep gördüğünü söyleyen Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Müdürü Hikmet Başalan, " Talep çok fazlaydı. Hem alan, hem satan memnundu" dedi. Başalan, çiçek fiyatlarındaki yüksekliğini kış şartlarına bağlayıp, " Ülkemizde yaşanan soğuk hava şartları çiçekleri azalttı. Talep de yüksekti. Arz talebe bağlı bir olaydır bu da"diye konuştu.

GÜL FİYATI DÜN 15 TL'YE KADAR ÇIKTI

Soğuk hava şartlarının sebzede olduğu gibi çiçekte de fiyatları etkilediğini belirten Başalan, " Üretimde yarı yarıya bir düşme oldu. O da fiyatları haliyle katlamış oldu. Çiçek fiyatları mezattan yüksek çıktı.Gül'ün tanesi 5 lira 6 lira civarındaydı. Artı KDV tabi. Bunun işçiliğini, kırılanlarını koyduğunuz zaman bu halkımıza biraz yüksek fatura yansıtıyor. Gül fiyatları,10 lira 15 lira arasında değişti."dedi.

YÜKSEK FİYATLARDAN ÇİÇEK SATICILARI DA ŞİKAYETÇİ

Mezata katılan az sayıdaki çiçekçiden biri olan Abdullah Akgün de yüksek fiyatlardan şikayet etti. Akgün, " Satış yaptık ama şuradaki iki çiceği 40 liradan aldıktan sonra bunun karı ne olabilir.? Hava şartları da bu sene biraz kötü gitti. Üretim fazla olmayınca talep fazla olunca, fiyatlar da yüksek oluyor"şeklinde konuştu.

"FİYAT YÜKSEK DEĞİL, ÜRETİM AZ"

14 Şubat sebebiyle yaptıkları satışı kar olarak görmediklerini söyleyen ve 14 Şubat'ı bazı satıcıların fırsata çevirdiği iddialarına reddeden bir diğer çiçek satıcısı Ahmet Parlak, " Bir günlük ticaret ticaret değildir. Fiyat yüksek değil, üretim az. Gül'ü zaten 4-5 liraya kendin alıyorsun. 10 lira satmanın ne karı var"dedi.

YERLİ GÜL KALMADI, İTHAL GÜL'Ü 5 TL'YE DE SATAN VAR 10 TL'YE SATAN DA

14 Şubat nedeniyle İstanbul'da yerli gül kalmadı. Taksim'deki çiçek tezgahlarını ithal güller doldurdu. Hollanda'dan ithal edilen gülleri 10 TL'ye satan da var. 5 TL'ye satan da. Önümüzdeki günlerde yerli gülün yeniden piyasaya çıkmasıyla fiyatların daha da 3-4 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.



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