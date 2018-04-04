Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığı'nda anıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı.

4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu. Şehit 81 denizci için bugün Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Deniz Şehitleri Anıtı'nın önünde düzenlenen törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, amiraller, şehit yakınları, gaziler ile emekli subay ve astsubaylar katıldı. Deniz Şehitleri Anıtı'na Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenk bıraktı.

Şehit aileleri adına konuşan Şehit Telsiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Sait Yıldırım'ın kızı Prof. Dr. Berke İnel, "Mavi denizlerin sonsuz derinliklerinde sonsuz uykuya dalan bu insanlarımızı çelik iradeli leventler olarak tanımlamak herhalde abartı olmayacaktır. 81 denizcinin 'Vatan sağ olsun' dediği mesaj içimizi titretirken değil, sonsuza kadar unutulmayacakdır" dedi.

Törenin ardından kabirleri deniz olan şehitler için Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden denize çelenk bırakıldı. Daha sonra 'TCG Doğanay' denizaltısı misafirler tarafından ziyaret edildi.



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