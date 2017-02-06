Dükkanda kapalı kalan köpekler kurtarıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, günlerdir kapalı olduğu belirtilen dükkanda aç ve susuz bırakılan iki sokak köpeği kurtarıldı.

Bayraklı Belediyesi'ni arayan vatandaşlar, Bayraklı merkez mahallesinde, Sevgi Yolu'na yakın 1640 sokakta günlerdir kapalı olan bir dükkandan köpek sesi geldiğini bildirdi. Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde dükkana gitti. Dükkanın kapalı olduğunun anlaşılması üzerine mülk sahibiyle iletişime geçildi. Mülk sahibinin de kiracısına günlerdir ulaşılamadığını söylemesi üzerine, dükkanın kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

AÇ VE SUSUZ KALMIŞLAR

İçeride bulunan iki köpek veteriner hekimler tarafından araçlara taşınarak, tedaviye alındı. Tedavilerine hemen başlanan köpeklerin uzun süre aç ve susuz kaldığını tespit eden veterinerler, hemen su ve mama verdi. Belediyenin veteriner hekimleri, "Şikayet sonrası hemen köpekleri kurtarmak için olay yerine gittik. Köpekleri aldık ve tedavilerine başladık. İkisi de çok korkmuş. Uzun süre aç ve susuz kalmışlar. Hemen yiyecek ve su verdik. Şu an durumları iyi" bilgisini verdi.

Mahalle sakinleri de, "Köpekler günlerdir burada kilitli. Dükkan sahibi bugün-yarın gelir diye bekledik. Ama gelen olmadı. Bunun üzerine belediyeye haber verdik" dedi.



FOTOĞRAF