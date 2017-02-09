Düğününü Sivas'ta yapan gurbetçiye ücretsiz balayı

SİVAS, () - SİVAS Valisi Davut Gül, düğünlerini Sivas'ta yapan gurbetçilere, kentteki otellerin 1 günlük balayı odasını bedava vereceklerini söyledi.

Vali Davut Gül Başkanlığı'nda Özel İdare'de 'Marka Kent Sivas Stratejisi Üst Kurul' toplantısı düzenlendi. Kentin turizm alanında hızlı bir şekilde öne çıkması ve atılacak adımlarla yılın 4 mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Gül’ün yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile bazı kurum ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Sivas'a daha fazla ziyaretçinin gelmesi, gelen ziyaretçilerin Sivas'ta daha fazla kalması ve kentin bu yönde tanıtımlarının yapılması amacıyla toplantının düzenlendiğini söyleyen Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik yaptığı 'Komşunu da al gel' çağrısının ardından bizler de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında misafirleriyle birlikte gelmeleri halinde Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.

BALAYI ODASI BEDAVA

Düğünlerini Sivas'ta yapan gurbetçilere de Sivaslı Otel işletmecileri tarafından 1 günlük balayı odasının hediye edileceğini ifade eden Vali Gül, yurt dışında yaşayan Sivaslıların kent için büyük bir potansiyel olduğunu söyleyerek, "Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, Cumhuriyet Üniversitesi’nde mezun olan ve mezun olmaya devam edecek öğrencilerimiz, Sivas medyası ilimizin turizm tanıtımı hususunda önemli birer avantaj" diye konuştu.

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