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Düğünü kana buladılar

Burhan CEYHAN /AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup bir düğünde karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Acarlar Mahallesi'ndeki bir düğünde saat...

Düğünü kana buladılar

Burhan CEYHAN /AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup bir düğünde karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, Acarlar Mahallesi'ndeki bir düğünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Düğüne gelen Aykut Özcan ve Ercan Yener, aralarında husumet olduğu iddia edilen Erkan Kaya, Özgür Aydın, Kazım Ayyıldız ve Bayram Güvençoğlu arasında kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Özcan ve Yener yanlarında getirdiği bıçaklarla Kaya, Aydın, Ayyıldız ve Güvençoğlu’nu çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada 4 kişi yarnalandı. Sokakta yapılan düğündeki davetliler panik içerisinde dağıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın’da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Yaralılardan Özgür Aydın’ın durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Aykut Özcan ve Ercan Yener'in yakalanması için çalışma başlattı.

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