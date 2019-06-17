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Düğünlerini yağış nedeniyle erteleyecek olan çifte belediyeden düğün hediyesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde bu akşam açık alanda düzenlenecek düğünle dünya evine girecek olan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğlencenin iptalini...

Düğünlerini yağış nedeniyle erteleyecek olan çifte belediyeden düğün hediyesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde bu akşam açık alanda düzenlenecek düğünle dünya evine girecek olan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğlencenin iptalini planlayan çifte belediyeden destek geldi. İnegöl Belediyesi, kapalı pazar yerini düğün salonuna dönüştürerek çifte tahsis ederken, düğüne katılan Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, gelin ve damatla çiftetelli oynayarak mutluluklarına ortak oldu.
İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi'nde oturan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, evlerinin bulunduğu sokakta düğün yapmak için hazırlık yaptı. Yakınlarını davet eden genç çift, akşam saatlerinde aniden yağan sağanak nedeniyle düğünü iptal ettirme kararı aldı. Ancak, durumdan haberdar olan İnegöl Belediyesi yetkilileri çifte düğün hediyesi olarak kapalı mekan tahsis etti. Kapalı pazar yeri, belediye personelinin çabasıyla masa ve sandalyeler konularak düğün salonuna dönüştürüldü. Nazar ve Haydar Ilgar çifti, İnegöl Belediyesinin desteğiyle dünya evine girdi. Çiftçin düğününe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da gelin ve damatla birlikte çiftetilli oynarak, mutluluklarını paylaştı.
'MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Akşam üzeri yaşanan yağış nedeniyle aile bizi ziyaret ederek bir istekte bulundu. Açık havada düğün yapamayacaklarını söylediler. Bizde Belediye Başkanımız Alper Taban’ın izniyle Merkez pazaryerimizi tahsis ettik. Bizlerde mutluluğunuza ortak olalım istedik. Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz” dedi.
Damat Haydar Ilgar ise, "Bugün yağış nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kalacaktık. Belediye Başkanımız bize Pazar yerini tahsis etti ve düğünümüzü yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. Gelin Nazar Ilgar da, belediyeye teşekkür etti.

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