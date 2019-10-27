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Düğünden sonra Bilecik’e bisikletle geldiler

Cafer ELMAS/BİLECİK, ()- BURSA’da evlenen Volkan ve Rabia Gür çifti, düğünden sonra damadın memleketi olan Bilecik’e gelin arabası yerine bisikletlerle oluşturulan konvoyla yaklaşık 5 saat pedal çevirerek geldi. Bir yıl önce bisiklet turunda...

GENEL 27.10.2019, 21:40

Cafer ELMAS/BİLECİK, ()- BURSA’da evlenen Volkan ve Rabia Gür çifti, düğünden sonra damadın memleketi olan Bilecik’e gelin arabası yerine bisikletlerle oluşturulan konvoyla yaklaşık 5 saat pedal çevirerek geldi. Bir yıl önce bisiklet turunda ilk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde poz veren Gür çifti, düğünlerini belediye bahçesinde pasta keserek kutladı.

Bilecik’te oturan Volkan Gür, geçen yıl düzenlenen Türk kadınının zaferi bisiklet turunda Rabia Gür ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçen akşam Bursa’da düğün yaparak dünya evine girdi. Düğünün ardından gelin arabası yerine bisikletlerini süsleyen Volkan ve Rabia Gür çifti, beraberlerinde arkadaşlarıyla birlikte Bursa’dan konvoy halinde yola çıkarak yaklaşık 5 saatte damadın memleketi olan Bilecik’e geldiler. Konfetiler ve bayraklar eşliğinde karşılanan çift ilk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından ise evliliklerini belediye bahçesinde göbek atıp pasta keserek kutladı.

'BAYDRAK TESLİMİNDE RABİA'NIN KALBİNİ ÇALDIM'

Volkan Gür, ilk kez şehir tabelası önünde tanıştıklarını ve burasının kendileri için çok özel olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl bisiklet turunda tanışmıştık, geçen akşam da evlendik. Düğünden sonra sabah bisikletle çıktığımız düğün konvoyumuzla sağ salim Bilecik’e vardık çok şükür. Her şeyin başladığı yer bu nüfus tabelasının olduğu yer. Yaklaşık bundan bir sene önce burada bayrak tesliminde Rabia’nın kalbini çaldım. Yol inişli çıkışlıydı yokuşlarda vardı. Yaklaşık beş saat sürdü" dedi.

'BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM'

Gelin Rabia Gür ilk tanıştıkları yere gelinlik ve damatlıkla geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bir yıl önce biz burada bayrak teslim etmiştik. Meğer ben buraya gelin gelecekmişim. Bir yıl sonra kendimi de teslim etmiş oldum” dedi.

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