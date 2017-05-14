Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Düğünden önce itfaiyeci arkadaşların ziyaret etti

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Cem Kaya, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını görebilmek için konvoyla itfaiye merkezine geldi. Adapazarı'nda...

Düğünden önce itfaiyeci arkadaşların ziyaret etti

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Cem Kaya, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını görebilmek için konvoyla itfaiye merkezine geldi.
Adapazarı'nda yaşayan Cem Kaya ve Ayşe Nur Emin önceki gün evlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde görevli olan itfaiye eri Cem Kaya gelinin evinden alınmasının ardından konvoyla salona doğru yola çıkıldığı sırada güzergahı değiştirdi. Cem Kaya, mesaide olmaları nedeniyle düğününe katılamayan arkadaşlarını görebilmek için düğün konvoyuyla Adapazarı kent merkezindeki itfaiye merkezine geldi. Çalışanlar gelin aracıyla içeriye giren Cem Kaya'yı kapıda karşıladı. Cem Kaya mesai arkadaşlarına kapıda tek tek sarıldı. Konvoy geldiği sırada itfaiye araçlarından sirenler çalındı. Düğün öncesi yapılan ziyaret sırasında konvoyda bulunan araçlarından inerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Cem Kaya arkadaşlarıyla görüştükten sonra, konvoy düğün salonuna gitti.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246