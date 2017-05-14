Düğünden önce itfaiyeci arkadaşların ziyaret etti

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Cem Kaya, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını görebilmek için konvoyla itfaiye merkezine geldi.

Adapazarı'nda yaşayan Cem Kaya ve Ayşe Nur Emin önceki gün evlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde görevli olan itfaiye eri Cem Kaya gelinin evinden alınmasının ardından konvoyla salona doğru yola çıkıldığı sırada güzergahı değiştirdi. Cem Kaya, mesaide olmaları nedeniyle düğününe katılamayan arkadaşlarını görebilmek için düğün konvoyuyla Adapazarı kent merkezindeki itfaiye merkezine geldi. Çalışanlar gelin aracıyla içeriye giren Cem Kaya'yı kapıda karşıladı. Cem Kaya mesai arkadaşlarına kapıda tek tek sarıldı. Konvoy geldiği sırada itfaiye araçlarından sirenler çalındı. Düğün öncesi yapılan ziyaret sırasında konvoyda bulunan araçlarından inerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Cem Kaya arkadaşlarıyla görüştükten sonra, konvoy düğün salonuna gitti.

FOTOĞRAFLI