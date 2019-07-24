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Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildi

KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi. Dekorasyon işi yapan Aydın E., dün akşam saatlerinde, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki...

Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildi
KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi.
Dekorasyon işi yapan Aydın E., dün akşam saatlerinde, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinde banyodaki su borusuna kendisini iple astı. 2 gün önce evlendiği eşi H.E., eve geldiğinde Aydın E.'yi asılı halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın E.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından Aydın E.'nin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın E.'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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