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Düğünde 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Didim'e bağlı...

Düğünde 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akyeniköy Düğün Salonu'ndaki düğünde, belediye çalışanı İ.B. (45) ile Mehmet Ali Durduran (24) arasında iddiaya göre 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Durduran'ı ile Mehmet Battal, Hakan Kapta ve Eyüp Hervengil'i yaraladı. Ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Durduran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Durduran'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durduran'ın cenazesi, savcının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli İ.B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.

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