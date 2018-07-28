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Düğünde halay çekip, Ay tutulmasını izlediler

ERZURUM'un Olur ilçesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğününe katılan davetliler, bir taraftan halay çekti, bir taraftan da Ay tutulmasını izledi. Olur'a bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğünü, 'Kanlı Ay...

Düğünde halay çekip, Ay tutulmasını izlediler
ERZURUM'un Olur ilçesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğününe katılan davetliler, bir taraftan halay çekti, bir taraftan da Ay tutulmasını izledi.
Olur'a bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğünü, 'Kanlı Ay Tutulması' gününe denk geldi. Açık havada yapılan düğünde, Topçu çifti ile davetliler, hem halay çekti hem de Ay tutulmasını izledi. Mutlu günlerinin 21'inci yüzyılın en uzun Ay tutulmasına denk gelmesine çok sevindiklerini belirten gelin Damla Topçu ve damat Hasan Topçu, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi.
Öte yandan, Oltu'nun Yaylaçayır Mahallesi sakinleri ise Ay tutulmasını izleyebilmek için köyün üst tarafında bulunan seyir tepesinde kamp kurdu. Ay tutulması tamamlandığında çaylarını yudumlayan mahalle sakinleri, ardından davul zurna eşliğinde halay çekti. Köy Muhtarı Ergün Yıldırım, "Köylülerimizle beraber bu güzel gecede Ay tutulmasını izlemek için kamp kurduk. Oldukça güzel bir görüntüye tanık olduk" dedi.

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