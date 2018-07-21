Düğün salonunda bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasının sahibine ulaşılamadı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir hafta önce belediye işçisi Ramazan Aydın'ın, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibi ortaya çıkmadı.Merzifon Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Ramazan Aydın, bir hafta önce görevli olduğu Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda, düğün sonrası yaptığı temizlik sırasında bir masanın altında kutu içerisinde ziynet eşyası buldu. Aydın, ziynet eşyasını, sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de altınların sahibinin bulunması için Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'a haber verdi. Daha sonra ziynet eşyası, Belediye Başkanı Alp Kargı'ya tutanakla teslim edildi. Başkan Kargı, işçi Ramazan Aydın'ı örnek davranışından dolayı bir miktar para ile ödüllendirdi. 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibinin bulunması için çalışma yürütüldü, ancak bir sonuç alınamadı. Başkan Kargı, şu ana kadar altınları teslim almak için kimsenin başvuruda bulunmadığını belirterek "Altınların sahibini araştırıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzde emanette tutuyoruz. Bu işe bir anlam veremedim" diye konuştu.

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