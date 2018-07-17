Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Düğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde belediye işçisi Ramazan Aydın, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti. Belediye Başkanı Alp Kargı, işçi Aydın'ı örnek davranışından...

Düğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde belediye işçisi Ramazan Aydın, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti. Belediye Başkanı Alp Kargı, işçi Aydın'ı örnek davranışından dolayı ödüllendirdi.
Merzifon Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Ramazan Aydın, görevli olduğu Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda, düğün sonrası yaptığı temizlik sırasında bir masasının altında kutu içerisinde ziynet eşyası buldu. Aydın, ziynet eşyasını, sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ziynet eşyasının sahibinin bulunması için durumu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'a haber verdi. Daha sonra ziynet eşyası, Belediye Başkanı Alp Kargı'ya tutanakla teslim edildi. 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başkan Alp Kargı, işçi Ramazan Aydın'ı örnek davranışından dolayı bir miktar para ile ödüllendirdi.
Düğün salonunda temizlik yaparken bir kutu bulduğunu, ziynet eşyası ile dolu olduğunu görünce hemen polise başvurduğunu ifade eden temizlik işçisi Ramazan Aydın, "14 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda görevliydim. Düğün sonunda temizlik yaptığım sırada gelin masasının altında bir kutu buldum. İçini kontrol ettiğimde ziynet eşyası olduğunu gördüm. Ben harama el uzatmam. Namusumla çalışıyorum, ağlayanın malı bana yaramaz. Onun için önce düğün sahibine ulaşmaya çalıştım. Sonra emniyet yetkililerine haber verdim" dedi.
Duyarlı temizlik işçisini bir miktar para ile ödüllendiren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Belediyemiz bünyesinde sizler gibi dürüst, namuslu kişilerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm çalışanlarımızın senin gibi duyarlı olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda iyi aile eğitimi almış temiz insanların sayesinde ayaktayız. Çalışan işçi kardeşimi bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Anne, baba, ailesi ve çocuklarıyla mutlu yaşam temenni ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325