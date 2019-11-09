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Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu - Yeniden

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil, sahiplerini buldu. Talihlilerden Hüseyin Şafak, düğün için çarşıdan satın aldığı takım elbise...

GENEL 09.11.2019, 12:50
Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu - Yeniden
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil, sahiplerini buldu. Talihlilerden Hüseyin Şafak, düğün için çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi.
Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde ‘Tarihin Mirası Alışverişin Alası’ temasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde hayata geçirilen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödüller sahiplerini buldu. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’nin de (BTÇH) destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonda büyük ödül olan 10 otomobil, talihlilere teslim edildi.
'ÇARŞI ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel ve en özel alışveriş merkezleri arasında yer aldığını söyledi. BTSO olarak bölgenin gerek fiziksel gerekse de modern tekniklerle ticaretteki dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Kuş, “Alışveriş günleri kapsamında akredite işyerlerimizden 100 TL’lik alışveriş karşılığında 170 bin çekiliş kuponu dağıttık. Kampanya ile 4 yılda oluşturduğumuz ciro ise 100 milyon TL’yi aştı. Noter huzurunda yaptığımız çekilişin ardından 10 otomobilimizin talihlilerini belirledik. Hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ederek, kendilerini kutluyorum. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
“ÇARŞININ CAZİBESİ ARTIYOR”
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, 7 asırdan bu yana Bursa’da ticaretin kalbinin attığı, kentin simge mekanlarından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin BTSO öncülüğünde cazibesinin arttığını belirterek, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a çarşı esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem çarşımız hem de Bursamız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil kazanan talihliler araçlarını törenle teslim aldı.
TAKIM ELBİSE ALIŞVERİŞİ OTOMOBİL KAZANDIRDI
Talihlilerden Hüseyin Şafak, çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi. Bursa’da çimento fabrikasında çalıştığını kaydeden Şafak, “Yakınımın düğünü için eşimin ısrarıyla çarşıda alışveriş yaptım. Kısmet bu işte. Otomobil teslim törenine de takım elbisemi giyerek geldim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonun Bursa’mıza değer kattığını düşünüyorum” dedi.

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