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Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Ünal için memleketi Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip...

Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Ünal için memleketi Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Mustafa Günel Tuğgeneral Mustafa Günel, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin babası Kahraman Ünal ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. 70 yaşındaki anneannesi Melek Ünal, “Mustafam hakkım helal olsun. Daha düğününü yapacaktım” diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin nikah kıydıktan sonra düğün hazırlıkları yaptığı eşi Merve Ünal ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı.
Törene katılan Tuğgeneral Mustafa Günel, şehidin eşi Merve Ünal’ın yanına giderek başsağlığı diledi. Şehidin eşi komutana ‘Vatan sağolsun’ diye cevap verdi. Şehidin cenazesi, Karahacip Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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