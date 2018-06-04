'Düğün evi cenaze evi olmasın' projesi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, düğün ve asker eğlencelerinde maganda kurşunu nedeniyle yaşanan acı olayların önüne geçmek için 'Düğün evi cenaze evi olmasın' sloganı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan projenin sunumu kaymakamlıkta yapıldı.Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, düğün ve asker eğlencelerinde silahla ateş edilmesine 'dur' demek için proje hazırladı. Proje kapsamında, Söke ve kırsal mahallerindeki düğün salonları işletmecilerine yönelik toplantılar düzenlenmesine, mahalle meydanlarına ve kahvehanelerine pankartlar asılmasına, yerel medya ve iletişim araçları üzerinden duyurular yapılmasına karar verildi. Proje kapsamında, düğün ve diğer eğlencelerde okunması için orkestralara ve müzisyenlere, camilerde okunması için de Söke İlçe Müftülüğü'ne, 'Düğün evi cenaze evi olmasın' sloganının yer aldığı broşürler dağıtılması kararlaştırıldı.Projenin sunumu Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun başkanlığını yaptığı Kaymakamlık'taki güvenlik kurulu toplantısında yapıldı. Pojenin sunumunu, Söke'deki 49 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdem Başçavuş Mehmet Kurt tarafından yapıldı. 'En güzel gününüz acıya dönmesin, yuvalar sönmesin. Silaha hayır' sloganı ile yapılan sunumda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen eğlencelerde meydana gelmiş acı olayların ele alındığı haber videoları gösterildi.Kıdemli Başçavuş Kurt, düğün ve eğlencelerde bazı vatandaşların sonunun nereye gittiğini düşünmeden hareket ettiğini belirterek, "Yaz mevsiminin gelmesiyle artması muhtemel düğün, nişan gibi kutlamalarda silah atılması, geç saatlere kadar yüksek sesle müzik yayını yapılması, konvoylarla trafik akışının tehlikeye düşürülmesi, maganda kurşunu ile ölüm olaylarının artması, cinayetle sonuçlanabilecek kavgalar olması da muhtemeldir. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturmak projemizin temel hedefidir. Projemiz ile vatandaşlarımızın en mutlu günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

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