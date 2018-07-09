Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

Düğün dönüşü bindiği trende ölen Özcan Cesur, toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özcan Cesur'un (47) cenazesi, memleketi...

Düğün dönüşü bindiği trende ölen Özcan Cesur, toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özcan Cesur'un (47) cenazesi, memleketi Muratlı ilçesinde toprağa verildi.
Akrabasının düğünü için Muratlı'da bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi Özcan Cesur, düğün sonrası Çorlu'ya dönmek üzere 12703 No’lu yolcu trenine bindi. Cesur, trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Cesur'un cenazesi, İnanlı Mahallesi Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Cesur ailesinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.
Aile fertleri, taziyeleri kabul ederken, Cesur'un oğlu ile ağabeyinin cami avlusunda ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325