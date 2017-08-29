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Düğün arabasına 'İyi ki varsın Eren' yazısı

ERZURUM, () - ERZURUM'da dünya evine giren Recep Erinkarlı,  düğün arabasına Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için 'İyi ki varsın Eren' diye yazdırdı. Merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde...

Düğün arabasına 'İyi ki varsın Eren' yazısı

ERZURUM, () - ERZURUM'da dünya evine giren Recep Erinkarlı,  düğün arabasına Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için 'İyi ki varsın Eren' diye yazdırdı.
Merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde oturan Kızılay'da görevli Recep Erinkarlı, düğün gününde terör örgütü PKK tarafından Trabzon'un Maçka İlçesi'nde geçen 11 Ağustos'ta şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı. Yaşamını  Elçin Alparslan ile birleştiren Recep Erinkarlı, düğün arabasına sadece 'İyi ki varsın Eren' diye yazdırdı. Eren Bülbül'ün çocuk yaşta şehit olduğunu anımsatan damat Erinkarlı, "Eren, koca yürekli bir vatansever. Vatanı için göz kırpmadan şehit olan Eren'ler sayesinde biz varız. Bu nedenle mutlu günümde düğün arabasına klasik yazılar yerine sadece 'İyi ki varsın Eren' yazdırmak istedim. Şehitlerimiz olmasa biz de olamayız" diye konuştu.
Damat Recep Erinkarlı'nın arkadaşları 'Erenler ölmez' sloganlarıyla Türk Bayrağı altında gelini çıkardı. Düğün salonuna 'Şehitler Ölmez' sloganı ile giren Recep- Elçin Erinkarlı çiftini bu mutlu gününde ailesi, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

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