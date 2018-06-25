Dublin'den Dalaman'a inen ilk uçak su takı ile karşılandı

İRLANDA'nın başkenti Dublin'den Muğla Dalaman Havalimanı'na 184 yolcusuyla gelen ilk uçak, su takı ve düzenlenen törenle karşılandı. Uçaktan inen yolculara, Yaşar Dede Arblan (YDA) Dalaman Havalimanı personeli tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.Dublin'den Dalaman'a başlayan uçuşlar nedeniyle YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair Satış ve Pazarlama Müdürü Nikolas Lardis, Ryanair Satış ve Pazarlama Uzmanı Anna Dimou, TGS Dalaman İstasyon Müdürü Ramazan Gümüş, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur birlikte pasta kesti. Dublin'den Dalaman'a yapılan ilk sefer hakkında değerlendirmelerde bulunan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, ağırlıklı Avrupa olmak üzere,dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair'in Dalaman'a ilk seferini yaptığını ve Dublin'den kalkan uçağın Dalaman'a dolu olarak geldiğini söyledi. Güvenç, şöyle dedi:"Çağımızda uçakla seyahat eden insanların büyük bir bölümü uçuş tercihlerine internet üzerinden karar veriyor, uçak rotalarını, bilet fiyatını araştırıyor. Bağlantı çok önemli hale geldi. Yolcuların bölgemize erişimi sadece direkt değil, endirekt hatlardan da olabilecek. Bu amaçla internet üzerinden bilgiye ulaşmak ve minimize maliyetle seyahat etmek bir yaşam biçimi haline geldi. Bu imkanları düşük maliyetli hava yolu firmaları sağlamaktadır. Ryanair'in web sitesini her gün 1.5 milyon kişi ziyaret etmektedir. Diğer bir bir ifadeyle dünyanın en büyük digital billboardudur. Seyahat edenler , tatil yapacağı veya gezeceği destinasyon hakkında web sitelerinde kapsamlı araştırma yapıyor. Dijital dünyadaki gelişmeleri takip etmek bu nedenle önemli hale geldi."'YAKIN BİR TARİHTE DİJİTAL DÜNYADA DAHA ÇOK YER ALACAĞIZ'Birkaç gün önce Marmaris'te Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü önderliğinde, YDA Dalaman Havalimanı ile turizm kuruluşları ev sahipliğinde dünyanın dijital devleri 'Amadeus IT Group' ile 'Tripadvisor' yöneticilerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlendiğini hatırlatan Güvenç, "Çalıştayda dijital dünyada Dalaman bölgesinin nasıl yer alacağı ve dijital dünyaya nasıl entegre olacağını ve bununla ilgili projeleri konuştuk. Bu çerçevede yakın bir tarihte dijital dünyada daha çok yer alacağız. Dolayısıyla havayolları ile seyahati tercih eden insanlar bölgemizle ilgili bilgilere daha kapsamlı ve daha hızlı erişecekler. Bize düşen görev, dijital alanda bölgenin tanıtımını kapsamlı şekilde yapmak. Bugün Dublin'den Dalaman'a ilk seferini yapan Ryanair bir dünya devi. Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması. 2017'deki yolcu sayısı 120 milyona ulaştı. Hedefleri 430 uçaklık filolarını dahada büyüterek 2020'li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak. Ryanair'in Ortadoğu bölgesinde yeni başladığı seferlerle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ryanair bu sene Dublin ve Bratislava'dan Dalaman'a uçacak. Önümüzdeki yıllarda Litvanya Polonya ve Avusturya gibi ülkelerden Dalaman'a yeni uçuşlar planlıyoruz" diye konuştu.

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