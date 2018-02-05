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Duayen savaş muhabiri Sami Coşar hayatını kaybetti

İSTANBUL,()-DUAYEN savaş muhabiri Hüseyin Hami Sami Çoşar, hayatını kaybetti. Önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Hami Sami Coşar için, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.   Gazeteci-Yazar Ömer...

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar hayatını kaybetti

İSTANBUL,()-DUAYEN savaş muhabiri Hüseyin Hami Sami Çoşar, hayatını kaybetti. Önceki gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Hami Sami Coşar için, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.  
Gazeteci-Yazar Ömer Sami Coşar'ın oğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanlarından Hüseyin Sami Coşar'ın torunu Hüseyin Hami Sami Coşar, birçok uluslararası basın kuruluşu için savaş muhabirliği yaptı.
Kıbrıs Barış Harekatında savaş muhabirliği yaptığı sırada Rum Milli Muhafız gücüne esir düşen Coşar, Türk Haberler Ajansı(THA)'dan sonra Amerikan CBS televizyonu için çalıştı. Aralık 1979'da Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini dünya, Hüseyin Hami Sami Coşar'ın Kabil Havalimanı'na atlayan Sovyet Paraşütçüler görüntüleri ile öğrendi.
Sami Coşar, İran İslam Devrimi'ni takip ederken tutuklanıp İran'da yaklaşık iki ay cezaevinde yattı. 1987 yılında Filistin'de patlak veren İntifada hareketini, 1989 yılında Çavuşesku'nun devrildiği Romanya Devrimi'ni Visnews için takip etti.
1991 yılında patlak veren I. Körfez Harekâtı'nda Türkiye'den Katar'a kadar pek çok bölgede sıcak gelişmeleri takip etti. 1993 yılında Visnews'un, Reuters Haber Ajansına devri ile Reuters TV'nin bir süre Türkiye Temsilciliği'ni ve prodüktörlüğünü yaptı. 
Hüseyin Hami Sami Coşar evli ve iki çocuk babasıydı. 

(FOTOĞRAF)

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