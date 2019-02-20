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Duayen gazeteci Mahmut Sabah hayatını kaybetti

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin duayen gazetecilerinden, birçok gazeteci yetiştiren Mahmut Sabah (81), bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Duayen gazeteci Mahmut Sabah, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...

Duayen gazeteci Mahmut Sabah hayatını kaybetti

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin duayen gazetecilerinden, birçok gazeteci yetiştiren Mahmut Sabah (81), bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Duayen gazeteci Mahmut Sabah, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hürriyet Haber Ajansı'nın, ardından ardından da Doğan Haber Ajansı'nın uzun yıllar Kayseri büro şefliğini yapan Mahmut Sabah, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti kuruculuğunu da yapmıştı.
Birçok başarılı çalışmaya imza atan Mahmut Sabah, özellikle Deniz Gezmiş'in Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanması olayını ilk duyuran gazeteci olarak Türkiye çapında adını duyurmuştu.
Mahmut Sabah, çok sayıda yazı ve fotoğraf ödüllerinin yanında 1990 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Son on yılın en başarılı gazetecisi' seçilmişti. Mahmut Sabah, 2'si kız, 3 çocuk babasıydı.
Mahmut Sabah'ın cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

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