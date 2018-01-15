Dua edilecek isim listeli Kabe selfiesi

SUUDİ Arabistan'ın Mekke kentine umre ziyareti için giden bazı vatandaşlar, kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini kağıtlara yazıp, Kabe önünde çektikleri fotoğrafları paylaşıyor.

Son aylarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan Kabe paylaşımları dikkat çekiyor. Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler, kağıtlara kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini yazıp, ardından Kabe selfiesi ile birlikte isimlerin yazılı olduğu kağıtları sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Kayseri’den umreye giden Süleyman Akkaya da böyle bir liste ile Kabe önünde selfie yaptı. Akkaya, paylaşım yaptığı isimlerin yer aldığı fotoğrafların altına da, “Ya Rabbi isimlerini sesli zikrettiğim listedeki kardeşlerimin makbul olan dualarını kabul buyur, İslami bir yaşam ve ölüm nasip eyle. Kendilerini ve zürriyetlerine buraları görmeyi Kabe’de yüz sürmeyi nasip eyle...amin” yazdı.



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