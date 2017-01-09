DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin yurt dışında olduğu ortaya çıktı

Ferit ASLAN/ DİYARBAKIR,()- YÜRÜTÜLEN PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında HDP Eş Genel Başkanlarının da aralarında olduğu 11 HDP'li Milletvekili ve 70'ten fazla DBP'li Belediye başkanının tutuklandığı süreçte, kamuoyu önünde olmayan DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı.

Avrupa'da olduğu belirtilen Dicle'nin, son dönemde yurt dışına çıkan ve aralarında Ahmet Nesin, Çetin Gürer, Defne Asal, Demir Küçükaydın, Engin Sustam, Filiz Koçali, Fuat Ateş, Mustafa Sarısülük, Nil Mutluer, Pınar Şenoğuz ve Ragıp Zarakolu ile birlikte kurulan 'Savaşa ve Diktatörlüğe Karşı Barış İçin Avrupa Forumu'nun kordinasyon kurulunda yer aldığı belirtildi. Forum, kuruluşunu yayınladığı bir deklarasyon ile duyururken, Dicle'nin bu dönemde Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği kaydedildi.

DAHA ÖNCE 15 YIL HAPİS YATTI

Çözüm sürecinde HDP'nin İmralı heyetinde de yer alan DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, daha önce yaptığı açıklamada 1994 ve 2008 yıllarında iki kez yurt dışına çıkması için uyarıldığını ancak, gitmek yerine kalıp mücadele etmek istediğini ve toplamda 15 yıl hapis yattığını söylemişti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yetkilileri ise, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin hakkında bir soruşturma ya da gözaltı kararı olmadığını, kendisinin diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına çıktığını ve o görüşmelerin bitmesi halinde döneceğini söyledi.

Hatip Dicle'nin, özellikle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutuklanmasından sonra, tutuklanma ihtimali nedeniyle yurt dışına çıktığı ve şimdilik dönmeyi düşünmediği belirtildi.



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