DTK, DBP, HDP'den ortak açıklama: Barzani'ye Şengal'den çekilmeli

DİYARBAKIR'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP),yöneticilerinin katıldığı ortak basın toplantısında Irak'daki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti ardından peşmergeler ile PKK'lı gruplar arasında çatışmaların çıktığına dikkat çekildi. Ortak açıklamayı okuyan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, Peşmergeler'in Şengal'den derhal çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bu saldırılar Barzani ve Türk Devleti'nin anlaşmaya vardığını ortaya koyuyor. Sayın Barzani’ye çağrımızdır; derhal geri çekilmeliler" dedi.DBP Genel Merkezi Danışma Bürosu’nda bir araya gelen DTK, DBP, HDP yöneticileri Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne (IKDP) bağlı Peşmergeler ile PKK'lılar arasındaki çatışmalarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DTK Eş Başkanı Leyla Güven, DBP Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul katıldı. Ortak basın açıklamasını Kürtçe okuyan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, Kürt tarihinin ihanet ve direnişlerle dolu olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Kürdistan’ın işgalci güçleri, Kürt halkının direnişi karşısında sıkıştıkları zaman, kendini satan Kürtler ile birlikte ihaneti devreye koyuyorlar. Bu ihanet son olarak Ezidilere karşı yapılan saldırı ile bir kez daha ortaya çıktı. KDP ve AKP’nin Rojava ve Şengal’e yönelik saldırılarını kınıyoruz. Görüşme ardından Türk askerlerinin Minbic’e yönelik saldırısı ve aynı zamanda KDP’nin Xanesorê’ye saldırısı dikkat çekicidir. Bu saldırılar Barzani ve Türk devletinin anlaşmaya vardığını ortaya koyuyor. Barzani’nin bugüne kadar Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra, Kürt halkına karşı katliamlar uygulanmıştır. Artık herkes bu görüşmelerin Kürt halkına yönelik katliamlar ve Kürt halkının kazanımları üzerine yapılmakta olduğunu biliyor. Eğer böyle olmasaydı, Sayın Barzani kamuoyuna açıklamada bulunmalı. Sayın Barzani iyi bilmelidir ki, sessizliğinin Kürt halkına karşı ihaneti kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yaptıkları açıklamalara bakılınca kirli pazarlıkları açığa çıkmaktadır."Barzani’nin Şengal’i kaderi ile başbaşa bıraktığı için hesap vermesi gerektiğini savunan Güven, "KDP bugün DAİŞ (DEAŞ) çetelerinin silahı ile Ezidi halkına saldırmakta ve DAİŞ’in yarım bıraktığı 74’üncü fermanı tamamlamaya çalışmakta. Halkın direnişi ile sonuçsuz kalan DAİŞ saldırıları ardından bu kez yeni güçler saldırmakta. Soruyoruz; bu sevkiyat ile yeni saldırıların hazırlığımı yapılıyor? Sayın Barzani derhal saldırıları sonlandırmalı ve güçlerini Ezidi halkının topraklarından geri çekmelidir."Siyasi ve Kürt halkı olarak Ezidi halkına yönelik saldırıları kendilerine yönelik olduğunu ifade eden Güven, bu halkın sahipsiz olmadığını ve yeni fermanlara müsaade etmeyeceklerini anlattı. Güven, "Sayın Barzani ve KDP aklını başına almalıdır. Ya önceki gibi Kürdistan’ın işgalci güçleri yanında yer alarak ihanet yazgısı alnında kalacak, ya da ihaneti bırakarak halkının yanında yer alacak. Bu iki seçenek dışında başka bir yol yok. Sayın Barzani’yi halkının yanında yer alarak ihanete son vermeye çağırıyoruz. Bu tarihi direnişin sonunda Kürt halkı ve Ortadoğu halkları zafere ulaşacaktır" diye konuştu.HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bir gazetecinin, "Şengal’de hangi güçler var?" sorusunu Kürtçe konuyarak yanıtlarken "Binlerce Ezidi kadınıı DAİŞ çetelerinin elinde, herkes özgürleştirilmeyene kadar kimsenin hakkı yoktur. Şengal’de savunma güçleri var. Başka güçlerin savunmasına ihtiyaç duyulmamaktır. Kürdistan Bölgesi’nde HDP’nin birçok kez temasları gerçekleşti. Sadece KDP ile değil, Goran ve YNK (KYB) başta olmak üzere bütün siyasi kuruluşlar ile görüşmemiz oldu. Sonuç olarak, Mesut Barzani ile birlikte Kürt halkının, Kürt kanına neden olmaması yönünde anlaşmaya vardık. Bugün tarihte yaşananların yeniden tekrar etmesini istemiyoruz. Artık Kürtler'in dünya çapında geldiği önemli bir nokta var. Kürtler bugün birbiri ile çatışması değil, Kürtlerin bugün sadece birliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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